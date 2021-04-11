У Харкові мотоцикліст потрапив у ДТП: транспорт розшукує київська поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Харкові мотоцикліст потрапив у ДТП, де зніс огорожу. У відділі комунікації поліції Харківської області заявляють, що транспорт перебуває у розшуку за підрозділом поліції міста Києва. Про це пише УНН.
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Аварія сталася 11 квітня на вулиці Генерала Удовиченка.
На місці події поліцейські встановили, що 28-річний водій мотоцикла «Yamaha» здійснив наїзд на огорожу. Постраждалого з ушкодженнями руки та шиї доставили до лікарні. В ході перевірки поліцейські з’ясували, що мотоцикл знаходиться у розшуку у місті Києві.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління № 1. Вирішується питання про кваліфікацію пригоди за Кримінальним кодексом України.
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