У Харкові мотоцикліст потрапив у ДТП: транспорт розшукує київська поліція

Деталі

Аварія сталася 11 квітня на вулиці Генерала Удовиченка.

На місці події поліцейські встановили, що 28-річний водій мотоцикла «Yamaha» здійснив наїзд на огорожу. Постраждалого з ушкодженнями руки та шиї доставили до лікарні. В ході перевірки поліцейські з’ясували, що мотоцикл знаходиться у розшуку у місті Києві.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Харківського районного управління № 1. Вирішується питання про кваліфікацію пригоди за Кримінальним кодексом України.

Додатково

Ввечері 9 квітня в Основ'янському районі Харкова автівка на смерть збила правоохоронця, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору