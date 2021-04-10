Переходив дорогу з порушенням: у Харкові Audi насмерть збила поліцейського

Цитата

“9 квітня о 22:20 на вулиці Південнопроектній 28-річний водій автомобіля „Audi“ скоїв наїзд на співробітника поліції, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору. Поліцейській знаходився у цивільному одязі поза службою. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події”, — інформують у пресслужбі.

Деталі

Повідомляється, що інформація за даним фактом внесена до Єдиного обліку відділу поліції № 1 Харківського райуправління поліції № 1.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за Кримінальним кодексом України. Всі обставини аварії встановлюються.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у Луцьку, водій скоїв наїзд на місцеву 57-річну жительку та зник з місця пригоди. Винуватцем виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції.