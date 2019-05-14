В Харькове эвакуировали колледж из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Харькове эвакуировали людей из колледжа из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в колледже, расположенном на улице Сумской, поступило в полицию 14 мая около 10:30.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - указали в полиции.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Добавим, по данным Google Maps, на улице Сумской в Харькове расположен Харьковский радиотехничний колледж.
Напомним, во Львове заминировали четыре гостиницы и школу.