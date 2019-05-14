У Харкові евакуювали коледж через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Харкові евакуювали людей з коледжу через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про закладення вибухівки у коледжі, розташованому на вулиці Сумській, надійшло до поліції 14 травня близько 10:30.
"За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - вказали у поліції.
Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Додамо, згідно з даними Google Maps, на вулиці Сумській у Харкові розташований Харківський радіотехничний коледж.
Нагадаємо, у Львові замінували чотири готелі та школу.