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У Харкові евакуювали коледж через загрозу вибуху

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Харкові евакуювали людей з коледжу через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.

Повідомлення про закладення вибухівки у коледжі, розташованому на вулиці Сумській, надійшло до поліції 14 травня близько 10:30.

"За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - вказали у поліції.

Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Додамо, згідно з даними Google Maps, на вулиці Сумській у Харкові розташований Харківський радіотехничний коледж.

Нагадаємо, у Львові замінували чотири готелі та школу.

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