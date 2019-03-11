В Харькове братья умерли, отравившись неизвестным веществом: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Харькове двое братьев умерли, отравившись неизвестным веществом, вероятно наркотиком. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
9 марта в 16:53 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в доме на улице Героев Труда были обнаружены тела двух мужчин, 29 и 28 лет.
В ходе осмотра жилища изъято неизвестное вещество, похожее на наркотик. Тела умерших без признаков насильственной смерти направлены в морг.
УНН стало известно, что на месте происшествия было изъято не менее 6 полиэтиленовых пакетиков, в некоторых был синтетический наркотик известный как "соль".
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство").
Напомним, подросток умер, в больнице из-за отравления неизвестными наркотиками.