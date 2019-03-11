У Харкові брати померли, отруївшись невідомою речовиною: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Харкові двоє братів померли, отруївшись невідомою речовиною, ймовірно наркотиком. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
9 березня о 16:53 до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі в будинку на вулиці Героїв Праці були виявлені тіла двох чоловіків, 29 та 28 років.
В ході огляду житла вилучено невідому речовину, схожу на наркотик. Тіла померлих без ознак насильницької смерті направлені до моргу.
УНН стало відомо, що на місці події було вилучено щонайменше 6 поліетиленових пакетиків, в деяких був синтетичний наркотик відомий як "сіль".
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України "Умисне вбивство").
Нагадаємо, підліток помер, у лікарні через отруєння невідомими наркотиками.