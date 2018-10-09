В Харькове родителей замученного малыша отправили в тюрьму

"Сегодня, 9 октября, по приговору Октябрьского районного суда г. Харькова отцу убитого мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы (максимально возможное согласно санкции статей). Мать приговорили к 8 годам за решеткой", – говорится в сообщении.

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Как установило досудебное расследование, ранее судимый за кражу отец ребенка систематически избивал его. Это происходило в присутствии матери. Но она даже не пыталась остановить издевательство.

После очередного избиения в августе 2017 года у малыша была сломана нога. За несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Однако, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать его. В результате у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Впоследствии малыш впал в кому.

Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года мальчика в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, он скончался. Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года.

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"До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей. Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребенка – под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Ее взяли под стражу непосредственно в судебном зале. Напомним, 31-летний мужчина подозревался в истязании сына, умышленном нанесении телесных повреждений и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины ). 27-летняя женщина – в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Кроме того, сейчас начался судебный процесс дела в отношении директора центра соцслужб, подозреваемого в халатности, приведшей к гибели ребенка – это ч. 2 ст. 367 УК Украины.

"По данным следствия, проверку по заявлению дяди погибшего мальчика чиновница организовала только "на бумаге". Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально – по словам матери малышей, которая информация о насилии в семье возразила", – уточнили в ведомстве.

Как УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на данный момент по требованию прокуратуры директор отстранен от должности до 9 декабря.

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Напомним, прокуратура подозревает директора центра соцслужб в халатности, которая привела к смерти 3-летнего мальчика.