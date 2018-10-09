В Харькове родителей замученного малыша отправили в тюрьму

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7123 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69552 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117841 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125800 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165524 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140147 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178588 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 37495 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 34083 просмотра
Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

9 марта, 10:08 • 25421 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 53622 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 33214 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 143421 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 178588 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186760 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197349 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 165523 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106768 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111060 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113005 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112318 просмотра
Актуальное
В Харькове родителей замученного малыша отправили в тюрьму

В Харькове родителей замученного малыша отправили в тюрьму

Киев  •  УНН

 • 10023 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Суд в Харькове назначил наказание родителям, которых обвиняли в пытках своего трехлетнего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня, 9 октября, по приговору Октябрьского районного суда г. Харькова отцу убитого мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы (максимально возможное согласно санкции статей). Мать приговорили к 8 годам за решеткой",  – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое мальчиков в Херсонской области попали в больницу после побоев отца

Как установило досудебное расследование, ранее судимый за кражу отец ребенка систематически избивал его. Это происходило в присутствии матери. Но она даже не пыталась остановить издевательство.

После очередного избиения в августе 2017 года у малыша была сломана нога. За несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Мальчик перестал ходить. Однако, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать его. В результате у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Впоследствии малыш впал в кому.

Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года мальчика в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу. Утром, не приходя в сознание, он скончался. Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области мужчина приковал пасынка цепью и жестоко избил

"До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей. Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребенка – под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Ее взяли под стражу непосредственно в судебном зале. Напомним, 31-летний мужчина подозревался в истязании сына, умышленном нанесении телесных повреждений и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины ). 27-летняя женщина – в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Кроме того, сейчас начался судебный процесс дела в отношении директора центра соцслужб, подозреваемого в халатности, приведшей к гибели ребенка – это ч. 2 ст. 367 УК Украины.

"По данным следствия, проверку по заявлению дяди погибшего мальчика чиновница организовала только "на бумаге". Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально – по словам матери малышей, которая информация о насилии в семье возразила", – уточнили в ведомстве.

Как УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на данный момент по требованию прокуратуры директор отстранен от должности до 9 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумской области мужчина избил свою 4-летнюю дочь за отказ ужинать

Напомним, прокуратура подозревает директора центра соцслужб в халатности, которая привела к смерти 3-летнего мальчика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы