У Харкові батьків закатованого малюка відправили до в'язниці

"Сьогодні, 9 жовтня, за вироком Жовтневого районного суду м. Харкова батькові закатованого хлопчика призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі (максимально можливе відповідно до санкції статей). Матір засудили до 8 років за ґратами", – йдеться в повідомленні.

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Як встановило досудове розслідування, раніше судимий за крадіжку батько дитини систематично бив його. Це відбувалося у присутності матері. Але вона навіть не намагалася зупинити знущання.

Після чергового побиття у серпні 2017 року у малюка була переламана нога. За кілька днів батько зламав сину ще й ребра. Хлопчик перестав ходити. Однак, замість того, щоб відвезти малюка до лікарні, батько продовжував катувати його. У результаті у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Згодом малюк впав у кому.

Швидку медичну допомогу викликала знайома матері, яка прийшла у гості. 26 вересня 2017 року хлопчика у стані вкрай тяжкого фізичного виснаження та з чисельними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Вранці, не приходячи до свідомості, він помер. Відповідно до висновків експертів смерть дитини настала внаслідок голоду й постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало понад рік.

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"До судового вироку батько загиблого малюка перебував під вартою. Матір, яка на той момент була вагітною, а пізніше народила дитину, – під домашнім арештом. На вимогу прокуратури одразу після винесення вироку суд змінив жінці запобіжний захід. Її взяли під варту безпосередньо у судовій залі. Нагадаємо, 31-річний чоловік підозрювався у катуванні сина, умисному нанесенні тілесних ушкоджень та умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України). 27-річна жінка – у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Крім того, наразі розпочався судовий розгляд справи стосовно директора центру соцслужб, підозрюваної у недбалості, що призвела до загибелі дитини – це ч. 2 ст. 367 КК України.

"За даними слідства, перевірку за заявою дядька загиблого хлопчика посадовиця організувала лише "на папері". Фактично ж помешкання проблемної родини відповідні фахівці не відвідували. При цьому документи щодо перевірки склали формально – зі слів матері малюків, яка інформацію про насилля в сім’ї заперечила", – уточнили у відомстві.

Як повідомили УНН у прес-службі обласної прокуратури, на даний момент на вимогу прокуратури директора відсторонено від посади до 9 грудня.

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Нагадаємо, прокуратура підозрює директора центру соцслужб у недбалості, яка призвела до смерті 3-річного хлопчика.