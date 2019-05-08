В Харькове арестовали растлителя несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция Харькова разыскала и задержала мужчину, который развращал несовершеннолетних. Злоумышленник с февраля скрывался от правоохранителей за пределами Харьковской области. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Как отметили в пресс-службе, 19 декабря в полицию обратились с заявлениями родители несовершеннолетних детей и сообщили, что у школы неизвестный мужчина предлагал детям непристойные вещи распутного характера. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Личность злоумышленника установили, 55-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, но он намеренно избегал следственных действий и скрывался от правоохранителей. Поэтому суд объявил его в розыск.
В ходе оперативных мероприятий 6 мая полицейские задержали подозреваемого в городе Лозовая Харьковской области.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, иностранца задержали за развращение несовершеннолетней.