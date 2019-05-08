У Харкові арештували розбещувача неповнолітніх

КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція Харкова розшукала і затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх. Зловмисник з лютого переховувався від правоохоронців за межами Харківської області. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.