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У Харкові арештували розбещувача неповнолітніх

У Харкові арештували розбещувача неповнолітніх

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція Харкова розшукала і затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх. Зловмисник з лютого переховувався від правоохоронців за межами Харківської області. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Як зазначили у прес-службі, 19 грудня до поліції звернулись з заявами батьки неповнолітніх дітей та повідомили, що біля школи невідомий чоловік пропонував дітям непристойні речі розпутного характеру. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Особу зловмисника встановили, 55-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, але він навмисно уникав слідчих дій і переховувався від правоохоронців. Тому суд оголосив його у розшук.

В ході оперативних заходів 6 травня поліцейські затримали підозрюваного у місті Лозова Харківської області.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, іноземця затримали за розбещення неповнолітньої.

Українські Національні Новини

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