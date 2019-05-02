Іноземця затримали за розбещення неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали іноземця, який розбещував 14-річну дівчинку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
До поліції столичної області звернулась неповнолітня жителька села Горенка Києво-Святошинського району і повідомила, що знайомий сусід кілька днів тому намагався її зґвалтувати. Школярка нікому не розповіла про скоєне раніше, оскільки була налякана.
Правоохоронці встановили, що чоловік, на якого вказала заявниця, нещодавно заселився у багатоквартирний будинок. Серед білого дня біля під’їзду чоловік напідпитку розпочав довірливу бесіду з дівчиною про її однокласницю. Потім запросив її до свого помешкання продовжити розмову. У квартирі чоловік накинувся на неповнолітню, почав її роздягати. Хоча школярка пручалась та просила її залишити, на вмовляння чоловік не реагував, доки не отримав статеве задоволення.
Працівники поліції затримали зловмисника за місцем тимчасового проживання. Ним виявився 36-річний громадянин Республіки Білорусь, який має тимчасову посвідку на проживання в Україні до 2020 року.
За фактом розбещення неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.
Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно іноземця буде розглядатися питання про заборону йому в’їзду до України.
Нагадаємо, в Україні італійця затримано за сексуальне насильство.