Иностранца задержали за развращение несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области правоохранители задержали иностранца, который развращал 14-летнюю девочку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
В полицию столичной области обратилась несовершеннолетняя жительница села Горенка Киево-Святошинского района и сообщила, что знакомый сосед несколько дней назад пытался ее изнасиловать. Школьница никому не рассказала о содеянном ранее, поскольку была напугана.
Правоохранители установили, что мужчина, на которого указала заявительница, недавно заселился в многоквартирный дом. Средь бела дня у подъезда выпивший начал доверительную беседу с девушкой о ее однокласснице. Затем пригласил ее в свой дом продолжить разговор. В квартире мужчина набросился на несовершеннолетнюю, начал ее раздевать. Хотя школьница сопротивлялась и просила ее оставить, на уговоры мужчина не реагировал, пока не получил желаемое.
Работники полиции задержали злоумышленника по месту временного проживания. Им оказался 36-летний гражданин Республики Беларусь, имеющий временный вид на жительство в Украине до 2020 года.
По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранца будет рассматриваться вопрос о запрете ему въезда в Украину.
Напомним, в Украине итальянца задержали за сексуальное насилие.