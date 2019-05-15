В харьковском колледже ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Из колледжа в Харькове эвакуировали граждан из-за сообщения о заминировании, полиция проверяет информацию о взрывчатке. Об этом проинформировал отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области в Facebook, передает УНН.
"Полиция проверяет информацию о заминировании колледжа в Харькове. По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, во вторник, 14 мая, в Харькове эвакуировали людей из колледжа из-за сообщения о заминировании.
Также напомним, что во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании семи больниц, аэропорта и тринадцати зданий.