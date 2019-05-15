У харківському коледжі шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З коледжу у Харкові евакуювали громадян через повідомлення про замінування, поліція перевіряє інформацію про вибухівку. Про це проінформував відділ комунікації ГУНП у Харківській області у Facebook, передає УНН.
"Поліція перевіряє інформацію про замінування коледжу у Харкові. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 14 травня, у Харкові евакуювали людей з коледжу через повідомлення про замінування.
Також нагадаємо, що у Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування семи лікарень, аеропорту та тринадцяти будівель.