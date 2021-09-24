В харьковском аэропорте Ярославского создадут сервис по обслуживанию и ремонту авиалайнеров Boeing и Airbus

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. На территории Международного аэропорта “Харьков”, входящего в группу DCH известного украинского бизнесмена из топ-десятки Forbes Ukraine Александра Ярославского, одна из ведущих мировых аэрокосмических сервисных компаний Avia Solutions Group создаст базу для обслуживания и ремонта авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.

“Avia Solutions Group и входящая в нее компания FL Technics инвестируют около 24 млн евро для создания в Харькове сервисно-ремонтной платформы из восьми ангаров, дополнительных складских и мастерских помещений общей площадью 26 000 кв.м. В Харькове будет создано порядка 1500 высокооплачиваемых современных рабочих мест европейского уровня”, — сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта “New Systems AM” группы DCH.

Этот инвестиционный проект в Международном аэропорте “Харьков” презентовали руководители его администрация, международная компания-инвестор и руководство города.

“Прежде всего, FL Technics — единственный оператор на территории Украины, который обладает европейскими сертификатами и имеет право на ремонт техники, которая эксплуатируется в авиационных компаниях Европы и мира. Мы приняли решение, что необходимо построить новый объект в Харькове по ремонту авиационной техники. На территории Украины это будет самый большой объект по ремонту авиатехники”, — заявил на мероприятии Владимир Васильченко, генеральный директор управляющей компании аэропорта “New Systems AM” группы DCH Ярославского.

“Наша компания — большая: специальные ангары, в которые самолеты прилетают на полное обслуживание уже есть в Литве, Великобритании, Китае, готовим в Индонезии, в Доминикане, и теперь на очереди — Харьков, Украина. Это наиболее выгодное расположение для нас — мы сможем обслуживать больше компаний. Мы верим в этот проект: новые рабочие места для города, наполнение его бюджета. Мы готовы платить достойные зарплаты, чтобы у людей была мотивация. Самолеты, которые будут сюда прилетать на ремонт, — это также дополнительный доход для аэропорта и города: с каждым бортом здесь будут находиться представители авиалиний, они будут жить здесь, тратить деньги. Для нашего будущего сотрудничества есть много идей”, — заявил на торжественной церемонии и презентации инвестиционного проекта Жильвинас Лапинскас, генеральный директор FL Technics.

Представители городской власти Харькова приветствуют развитие современной ремонтно-сервисной компании на базе международного аэропорта “Харьков” и пообещали полное содействие этому крупному инвестиционному проекту.

“Харьков исповедует философию открытости — мы открыты для инвесторов, в том числе для компании FL Technics. Мы хотим, чтобы в городе работал бизнес, создавал рабочие места, запускал различные проекты. — заявил на презентации инвестиционного проекта Игорь Терехов, секретарь горсовета. — Ваше предложение — достойное, с новыми вакансиями и зарплатой в 30 тыс. грн. Не останавливайтесь! Харьков, имея такой аэропорт, инфраструктуру и кадры, для вас открыт. Здесь не будет проблемой найти грамотных специалистов для вашего производства. Мы сделаем все, чтобы FL Technics скорее начала работу в Харькове. Наше сотрудничество будет абсолютно открытым”.

Avia Solutions Group (ASG) — холдинг компаний авиационных услуг, объединяющий 90 офисов и производственных площадок по всему миру. В ASG работает свыше 7 000 высококвалифицированных специалистов, обслуживающих свыше 2 000 клиентов в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии. Группа входит в число ведущих мировых аэрокосмических сервисных компаний, осуществляет лизинговые операции и торговлю самолетами, техническое обслуживание, ремонт и капремонт воздушных судов, обучение летного состава, а также предоставляющая услуги в сфере транспортной авиации.

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