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У харківському аеропорту Ярославського створять сервіс з обслуговування та ремонту авіалайнерів Boeing і Airbus

У харківському аеропорту Ярославського створять сервіс з обслуговування та ремонту авіалайнерів Boeing і Airbus

Київ • УНН

 • 14024 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. На території Міжнародного аеропорту “Харків”, що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена з топ-десятки Forbes Ukraine Олександра Ярославського, одна з провідних світових аерокосмічних сервісних компаній Avia Solutions Group створить базу для обслуговування і ремонту авіалайнерів класу Boeing-737/Airbus-320.

“Avia Solutions Group і компанія FL Technics, яка входить в неї, інвестують близько 24 млн євро для створення в Харкові сервісно-ремонтної платформи з восьми ангарів, додаткових складських і майстерень приміщень загальною площею 26 000 кв.м. У Харкові буде створено близько 1500 високооплачуваних сучасних робочих місць європейського рівня”, — повідомила пресслужба компанії, що управляє аеропортом “New Systems AM” групи DCH.

Цей інвестиційний проект в Міжнародному аеропорту “Харків” презентували керівники його адміністрація, міжнародна компанія-інвестор і керівництво міста.

“Перш за все, FL Technics — єдиний оператор на території України, який володіє європейськими сертифікатами і має право на ремонт техніки, яка експлуатується в авіаційних компаніях Європи і світу. Ми прийняли рішення, що необхідно побудувати новий об’єкт в Харкові по ремонту авіаційної техніки. На території України це буде найбільший об’єкт по ремонту авіатехніки”, — заявив на заході Володимир Васильченко, генеральний директор керуючої компанії аеропорту “New Systems AM” групи DCH Ярославського.

“Наша компанія — велика: спеціальні ангари, в які літаки прилітають на повне обслуговування вже є у Литві, Великій Британії, Китаї, готуємо в Індонезії, в Домінікані, і тепер на черзі — Харків, Україна. Це найбільш вигідне розташування для нас — ми зможемо обслуговувати більше компаній. Ми віримо в цей проект: нові робочі місця для міста, наповнення його бюджету. Ми готові платити гідні зарплати, щоб у людей була мотивація. Літаки, які будуть сюди прилітати на ремонт, — це також додатковий дохід для аеропорту та міста: з кожним бортом тут перебуватимуть представники авіаліній, вони будуть жити тут, витрачати гроші. Для нашого майбутнього співробітництва є багато ідей”, — заявив на урочистій церемонії та презентації інвестиційного проекту Жільвінас Лапінскас, генеральний директор FL Technics.

Представники міської влади Харкова вітають розвиток сучасної ремонтно-сервісної компанії на базі міжнародного аеропорту “Харків” і пообіцяли повне сприяння цьому великому інвестиційному проекту.

“Харків сповідує філософію відкритості — ми відкриті для інвесторів, в тому числі для компанії FL Technics. Ми хочемо, щоб в місті працював бізнес, створював робочі місця, запускав різні проекти. — заявив на презентації інвестиційного проекту Ігор Терехов, секретар міськради. — Ваша пропозиція — гідна, з новими вакансіями і зарплатою в 30 тис. грн. Не зупиняйтесь! Харків, маючи такий аеропорт, інфраструктуру і кадри, для вас відкритий. Тут не буде проблемою знайти грамотних фахівців для вашого виробництва. Ми зробимо все, щоб FL Technics швидше почала роботу в Харкові. Наша співпраця буде абсолютно відкритою”.

Avia Solutions Group (ASG) — холдинг компаній авіаційних послуг, який поєднує 90 офісів і виробничих майданчиків по всьому світу. У ASG працює понад 7 000 висококваліфікованих фахівців, які обслуговують понад 2 000 клієнтів в Європі, Азії, Північній Америці і Австралії. Група входить в число провідних світових аерокосмічних сервісних компаній, здійснює лізингові операції і торгівлю літаками, технічне обслуговування, ремонт і капремонт повітряних суден, навчання льотного складу, а також надає послуги в сфері транспортної авіації.

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