В Харьковской области пиротехники изъяли и обезвредили 132 взрывоопасных предмета

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 16 оперативных выездов, из которых: 8 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызваны вражескими обстрелами, 5 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам, 3 – другие выезды.

Пожары, вызванные врагом, произошли в поселке г. Волчанск. Горели конструктивные элементы крыши учебного заведения на общей площади 30 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской агрессии. От ГСЧС было привлечено 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

8 раз спасатели ГСЧС выезжали на проверку мест вражеских обстрелов: в г. Купянске, г. Волчанске, с. Московка Купянского района и с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Выявлены повреждения линии электропередачи и выбитые окна в жилых домах, хозяйственной постройке, автомобиле. Пожаров и пострадавших не зафиксировано.

На одном из пожаров, который, вероятно, случился из-за неосторожности при курении, погибли мужчина и женщина. Происшествие произошло в 03:28 в 5-ти этажном жилом доме в г. Харькове по переулку Зерновой, 1А. Горели домашние вещи на площади пожара 12 кв.м. Огонь был локализован в 04:00 и ликвидирован в 04:20.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 132 взрывоопасных предмета.

Жителям города Купянска спасатели доставили 10 тонн питьевой воды.