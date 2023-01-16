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У Харківській області піротехніки вилучили та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети

Київ • УНН

 • 351371 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. За добу з 15 по 16 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харківській області піротехніки вилучили та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, з яких: 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами, 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам, 3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі м. Вовчанськ. Горіли конструктивні елементи даху учбового закладу на загальній площі 30 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої агресії. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

8 разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів: в м. Куп’янську, м. Вовчанську, с. Московка Куп’янського району та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Виявлено пошкодження лінії електропередачі та вибиті вікна в житлових будинках, господарчій споруді, автомобілі. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

На одній з пожеж, що, ймовірно, трапилась через необережність при палінні, загинули чоловік та жінка. Подія сталась о 03:28 у 5-ти поверховому житловому будинку в м. Харкові по пров. Зерновий, 1А. Горіли домашні речі на площі пожежі 12 кв.м. Вогонь був локалізований о 04:00 та ліквідований о 04:20.

Доповнення

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 10 тонн питної води.

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