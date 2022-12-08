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В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших от вражеских обстрелов

В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших от вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 591956 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время вражеского обстрела. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Цитата

“8 декабря прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали трупы двух человек на кладбище в пгт Казачья Лопань”, — говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, 4 мая семья из отца, матери, сына и дочери готовили еду на дворе своего дома. В это время российские оккупанты начали обстреливать населенный пункт. Мать и сын получили ранения. Отец и 17-летняя дочь погибли на месте. Их похоронили соседи на местном кладбище.

“В настоящее время трупы погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз”, — пишет Харьковская областная прокуратура.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) совместно с следователями отдела полиции № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области.

Напомним 

На территории Киевской области эксгумировали 1368 тел гражданских, погибших во время российской оккупации.

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