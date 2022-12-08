В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших от вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время вражеского обстрела. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
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“8 декабря прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали трупы двух человек на кладбище в пгт Казачья Лопань”, — говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, 4 мая семья из отца, матери, сына и дочери готовили еду на дворе своего дома. В это время российские оккупанты начали обстреливать населенный пункт. Мать и сын получили ранения. Отец и 17-летняя дочь погибли на месте. Их похоронили соседи на местном кладбище.
“В настоящее время трупы погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз”, — пишет Харьковская областная прокуратура.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) совместно с следователями отдела полиции № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области.
Напомним
На территории Киевской области эксгумировали 1368 тел гражданских, погибших во время российской оккупации.