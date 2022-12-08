У Харківській області ексгумували тіла батька і доньки, які загинули від ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Харківській області правоохоронці ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір‘ї під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Цитата
“8 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували трупи двох людей на кладовищі у смт Козача Лопань”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, 4 травня родина з батька, матері, сина та доньки готували їжу на подвір‘ї свого будинку. У цей час російські окупанти почали обстрілювати населений пункт. Мати та син отримали поранення. Батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди на місцевому кладовищі.
“Наразі трупи загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз”, — пише Харківська обласна прокуратура.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) спільно зі слідчими відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо
На території Київської області ексгумували 1368 тіл цивільних, які загинули під час російської окупації.