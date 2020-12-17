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В Харьковском горсовете официально сообщили о смерти Кернеса

Киев • УНН

 • 15964 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На сайте Харьковского городского совета появилось короткое сообщение о смерти действующего мэра города Геннадия Кернеса, сообщает УНН.

В Харьковском горсовете официально сообщили о смерти Кернеса

"Сегодня ночью после продолжительной болезни умер харьковский городской голова Геннадий Кернес. О прощании будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящее мэрский срок был третьим для Кернеса.

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