В Хабаровском крае готовят два новых добровольческих батальона для отправки на войну с Украиной, – ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Американский институт введения войны в своем свежем отчете сообщил, что В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона. Об этом информирует УНН.
Детали
Ругионы страны-агрессора продолжают формировать добровольческие батальоны регионального базирования. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 10 августа сообщил, что в регионе зарегистрировано два батальона «Барон Корф» и «Святитель Иннокентий», которые активно набирают добровольцев для отправки в Украину.
Он заявил, что батальоны примут всех желающих в возрасте от 18 до 50 лет и обеспечат единовременную выплату в размере 250 000 рублей (примерно 153 000 грн) за подписание краткосрочного контракта на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Ключевые выводы аналитиков института:
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- Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.
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- Русские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
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- Оккупанты продолжали наземные обстрелы северной и юго-западной окраин Донецка.
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- Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южного направления.
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