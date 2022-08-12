В Хабаровском крае готовят два новых добровольческих батальона для отправки на войну с Украиной, – ISW

Детали

Ругионы страны-агрессора продолжают формировать добровольческие батальоны регионального базирования. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 10 августа сообщил, что в регионе зарегистрировано два батальона «Барон Корф» и «Святитель Иннокентий», которые активно набирают добровольцев для отправки в Украину.

Он заявил, что батальоны примут всех желающих в возрасте от 18 до 50 лет и обеспечат единовременную выплату в размере 250 000 рублей (примерно 153 000 грн) за подписание краткосрочного контракта на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Ключевые выводы аналитиков института: