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Ругіони країни-агресора продовжують формувати добровольчі батальйони регіонального базування. Губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов 10 серпня повідомив, що в регіоні зареєстровано два батальйони «Барон Корф» і «Святитель Іннокентій», які активно набирають добровольців для відправлення в Україну.

Він заявив, що батальйони приймуть усіх бажаючих віком від 18 до 50 років і забезпечать одноразову виплату в розмірі 250 000 рублів (приблизно 153 000 грн) за підписання короткострокового контракту на термін від 6 місяців до 3 років.

Ключові висновки аналітиків інституту: