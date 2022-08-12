У Хабаровському краї готують два нових добровольчих батальйони для відправлення на війну з Україною, – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Американський інститут введення війни у своєму свіжому звіті повідомив, що У Хабаровському краї Росії формують два нових добровольчих батальйони. Про це інформує УНН.
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Ругіони країни-агресора продовжують формувати добровольчі батальйони регіонального базування. Губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов 10 серпня повідомив, що в регіоні зареєстровано два батальйони «Барон Корф» і «Святитель Іннокентій», які активно набирають добровольців для відправлення в Україну.
Він заявив, що батальйони приймуть усіх бажаючих віком від 18 до 50 років і забезпечать одноразову виплату в розмірі 250 000 рублів (приблизно 153 000 грн) за підписання короткострокового контракту на термін від 6 місяців до 3 років.
Ключові висновки аналітиків інституту:
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- Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС.
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- Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
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- Окупанти продовжували наземні обстріли північної та південно-західної околиць Донецька.
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- Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж Південного напрямку.
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