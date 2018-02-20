В Казахстане утвердили указ о переходе алфавита на латиницу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Соответствующий документ опубликован на сайте Президента Казахстана, передает УНН.
Так, в новой редакции алфавита стало меньше апострофов — шесть вместо девяти, утвержденных ранее. Кроме того, указом вводятся диграфы (sh, ch).
Напомним, весной 2017 года Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу.