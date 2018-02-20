У Казахстані затвердили указ про перехід алфавіту на латиницю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив зміни в указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю. Відповідний документ опублікований на сайті Президента Казахстану, передає УНН.
Так, в новій редакції алфавіту стало менше апострофів - шість замість дев'яти, затверджених раніше. Крім того, указом вводяться диграфи (sh, ch).
Нагадаємо, навесні 2017 року Назарбаєв доручив уряду почати підготовку до переходу казахського алфавіту на латиницю.