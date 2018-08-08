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В Казахстане запретили ретрансляцию 88 иностранных каналов, в частности RT и "Дождь"

В Казахстане запретили ретрансляцию 88 иностранных каналов, в частности RT и "Дождь"

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Казахстане запретили ретрансляцию 88 иностранных телеканалов, которые не выполнили требование нового закона и не открыли представительства в стране. Об этом сегодня сообщило казахстанское министерство информации и коммуникаций, передает УНН со ссылкой на "Дождь".

В январе в Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любые иностранные телеканалы и радиостанции, вещающие в этой стране, обязаны зарегистрировать в ней свое юридическое лицо или филиал. Вещатели получили на выполнение этого требования полгода.

 Из 307 иностранных вещателей, поставленных на учет в министерстве, открыли представительства в Казахстане 219. Еще 88 каналов этого не сделали, поэтому у них отозвали свидетельства о постановке на учет, что лишает их права на ретрансляцию.

Как сообщил в Facebook глава ведомства Даурен Абаев, Министерство информации Казахстана подготовило приказы о прекращении вещания соответствующих каналов. Если они хотят возобновить ретрансляцию, им придется открыть представительства и повторно встать на учет.

Среди этих каналов оказались "Спас", Russia Today TV, RT Documentary, Fashion TV, НТВ-ПЛЮС 3D, "Кинолюкс", THT-Comedy, Спутниковое телевидение Дагестана, телеканал "Грозный", Chasse et Peche, Sky News, Fox News, Fox Business Network, France 24, Bloomberg Television, CNBC и другие.

Как сообщал УНН, российскому телеканалу RT во Франции вынесли предупреждение за сюжет о Сирии.

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