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У Казахстані заборонили ретрансляцію 88 іноземних каналів, зокрема RT і "Дождь"

У Казахстані заборонили ретрансляцію 88 іноземних каналів, зокрема RT і "Дождь"

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Казахстані заборонили ретрансляцію 88 іноземних телеканалів, які не виконали вимогу нового закону і не відкрили представництва в країні. Про це сьогодні повідомило казахстанське міністерство інформації та комунікацій, передає УНН з посиланням на "Дождь".

У січні в Казахстані вступив в силу закон, відповідно до якого будь-які іноземні телеканали і радіостанції, що віщають в цій країні, зобов'язані зареєструвати в ній свою юридичну особу або філію. Мовники отримали на виконання цієї вимоги півроку.

З 307 іноземних мовників, поставлених на облік в міністерстві, відкрили представництва в Казахстані 219. Ще 88 каналів цього не зробили, тож у них відкликали свідоцтва про постановку на облік, що позбавляє їх права на ретрансляцію.

Як повідомив у Facebook глава відомства Даурен Абаєв, Міністерство інформації Казахстану підготувало накази про припинення мовлення відповідних каналів. Якщо вони хочуть відновити ретрансляцію, їм доведеться відкрити представництва і повторно стати на облік.

Серед цих каналів опинились "Спас", Russia Today TV, RT Documentary, Fashion TV, НТВ-ПЛЮС 3D, "Кинолюкс", THT-Comedy, Супутникове телебачення Дагестану, телеканал "Грозний", Chasse et Peche, Sky News, Fox News, Fox Business Network, France 24, Bloomberg Television, CNBC та інші.

Як повідомляв УНН, російському телеканалу RT у Франції винесли попередження через сюжет про Сирію.

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