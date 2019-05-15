В Казахстане выпал майский снег
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Усть-Каменогорске прошел мокрый снег, а утром в городе наблюдалась минусовая температура, сообщает УНН со ссылкой на nur.kz.
Сообщается, что похолодание в Восточно-Казахстанскую область пришло несколько дней назад, а сегодняшним утром в областном центре выпал снег. Однако пролежал он недолго, спустя некоторое время от осадков не осталось и следа.
Местное издание сообщает, что погода в области в ближайшие дни останется неизменной. А похолодание до -3...-5 градусов в ночное время ожидается 16 и 17 мая. В то же время днем столбики термометров поднимутся до отметки в +10, +13 градусов с положительным знаком.
Напомним, 10 мая в польских Татрах выпал снег.