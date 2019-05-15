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У Казахстані випав травневий сніг

У Казахстані випав травневий сніг

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Усть-Каменогорську пройшов мокрий сніг, а вранці в місті спостерігалася мінусова температура, повідомляє УНН з посиланням на nur.kz.

Повідомляється, що похолодання в Східно-Казахстанську область прийшло кілька днів тому, а сьогодні вранці в обласному центрі випав сніг. Однак пролежав він недовго, через деякий час від опадів не залишилося і сліду.

Місцеве видання повідомляє, що погода в області в найближчі дні залишиться незмінною. А похолодання до -3...- 5 градусів у нічний час очікується 16 і 17 травня. У той же час вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки в +10, +13 градусів з позитивним знаком.

Нагадаємо, 10 травня в польських Татрах випав сніг.

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