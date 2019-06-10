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6 марта, 17:12 • 143312 просмотра

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В Казахстане волна задержаний, одна из протестующих пыталась вскрыть себе вены

Киев  •  УНН

 • 8928 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В понедельник, 10 июня, на площади Астана в центре казахстанского города Алматы прошли массовые задержания граждан, которые вышли на протест с лозунгами против результатов президентских выборов. По предварительным оценкам, было задержано не менее 30 человек. Одна из задержанных попыталась вскрыть себе вены в автозаке, сообщает УНН со ссылкой на Радио Азаттык.

По словам очевидцев, находившихся в этот момент в автозаке, женщина достала из сумочки лезвие и несколько раз порезала предплечье левой руки. Нанесшую себе порезы сразу же выпустили из автомобиля, она упала на асфальт. Люди оказали ей первую медицинскую помощь, перетянув руку выше пореза. Через несколько минут подъехала служба скорой помощи и увезла женщину.

Задержания на площади Астана проходят второй день. 9 июня более сотни человек вышли на площадь, заявляя, что проходившие в воскресенье выборы не являются честными и справедливыми. Полицейские задержали свыше сотни человек. Сегодня десятки людей вновь пришли на площадь. Задержания в понедельник прошли несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Между тем ЦИК страны объявила о победе на досрочных выборах действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, вступившего в должность главы государства после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева, удерживающего в своих руках значительную власть. Токаев, по данным ЦИК, набрал более 70% голосов, его ближайший оппонент Амиржан Косанов - 16.

Напомним, 9 мая в столице Казахстана произошли задержания на месте акции "Бессмертный полк".

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