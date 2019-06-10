В Казахстане волна задержаний, одна из протестующих пыталась вскрыть себе вены

По словам очевидцев, находившихся в этот момент в автозаке, женщина достала из сумочки лезвие и несколько раз порезала предплечье левой руки. Нанесшую себе порезы сразу же выпустили из автомобиля, она упала на асфальт. Люди оказали ей первую медицинскую помощь, перетянув руку выше пореза. Через несколько минут подъехала служба скорой помощи и увезла женщину.

Задержания на площади Астана проходят второй день. 9 июня более сотни человек вышли на площадь, заявляя, что проходившие в воскресенье выборы не являются честными и справедливыми. Полицейские задержали свыше сотни человек. Сегодня десятки людей вновь пришли на площадь. Задержания в понедельник прошли несмотря на то, что люди не скандировали никаких лозунгов и говорили полицейским, что всего лишь прогуливаются в этом месте.

Между тем ЦИК страны объявила о победе на досрочных выборах действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, вступившего в должность главы государства после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева, удерживающего в своих руках значительную власть. Токаев, по данным ЦИК, набрал более 70% голосов, его ближайший оппонент Амиржан Косанов - 16.

Напомним, 9 мая в столице Казахстана произошли задержания на месте акции "Бессмертный полк".