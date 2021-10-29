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В Казахстане мальчики пришли на занятия в юбках из-за самоубийства школьника

Киев • УНН

 • 46539 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Казахстане в городе Алма-Ате школьники массово пришли на обучение в юбках в поддержку покончившего с собой восьмиклассника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Medialeaks.

В Казахстане мальчики пришли на занятия в юбках из-за самоубийства школьника

Детали

Сообщается, что школьник Интеллектуальной школы химико-биологического направления Сергей Ким прыгнул с 11 этажа 27 октября, якобы после неприятного разговора с психологом, к которому парня отвели после того, как он пришел на школьный бал в юбке.

Восьмиклассник появился на мероприятии, посвященном героям Гарри Поттера, но его образ не понравился кураторам, за что его отправили на воспитательную беседу.

В поддержку ребенка, который свел счеты с жизнью, ученики физико-математического направления устроили флешмоб и пришли в школу в юбках — фотографии мальчиков, одевших предмет одежды поверх штанов, появились в социальной сети Instagram.

“Сексизм — это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбки. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, куратор поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать „грешника“. А потом этот мальчик спрыгивает с 11-го этажа, потому что не выдерживает общественного давления”, — описала событие у себя в Instagram пользовательница под ником jjdariga, которая поделилась фотографиями участников флешмоба.

“Сексизм — это когда учащиеся в НИШ мальчики массово приходят в школу в юбках в знак протеста против инцидента, а директор говорит им: “скоро снимайте, мальчикам нельзя ходить в юбках”, — добавила она.

Напомним

В Японии зафиксировали рекордное количество детских самоубийств.

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