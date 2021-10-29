У Казахстані хлопчики прийшли на навчання у спідницях через самогубство школяра

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Повідомляється, що школяр Інтелектуальної школи хіміко-біологічного напрямку Сергій Кім стрибнув з 11 поверху 27 жовтня, нібито після неприємної розмови з психологом, до якого хлопця відвели після того, як він прийшов на шкільний бал у спідниці.

Восьмикласник з’явився на заході, присвяченому героям Гаррі Поттера, але його образ не сподобався кураторам, за що його і відправили на виховну бесіду.

На підтримку дитини, яка звела рахунки з життям, учні фізико-математичного спрямування влаштували флешмоб і прийшли до школи у спідницях — фотографії хлопчиків з’явилися в соціальній мережі Instagram.

“Сексизм — це коли куратор школи не впускає хлопчика на осінній бал, тому що він прийшов у спідниці. Після чого насильно відводить його до шкільного психолога. А коли за нього заступаються однокласники, куратор поіменно вимагає прізвища кожного і погрожує дисциплінарним актом за те, що посміли підтримати „грішника“. А потім цей хлопчик зістрибує з 11-го поверху, тому що не витримує громадського тиску”, — описала подію у себе в Instagram користувачка під ніком j.j.dariga, яка поділилася фотографіями учасників флешмобу.

“Сексизм — це коли хлопчики, які навчаються в НІШ, масово приходять до школи в спідницях на знак протесту проти інциденту, а директор каже їм: “швидко знімайте, хлопчикам не можна ходити у спідницях”, — додала вона.

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