В Японії зафіксували рекордну кількість дитячих самогубств
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кількість японських школярів, які наклали на себе руки, вперше перевищила 400 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За даними міністерства освіти Японії, протягом 2020 року у країні зафіксували 415 самогубств серед школярів віком від 6 до 18 років — майже на 100 осіб більше, ніж 2019 року. Також це найбільша кількість від початку відстеження (із 1974 року).
Здебільшого причинами дитячих суїцидів в Японії стали сімейні проблеми, незадовільні оцінки, погані стосунки з іншими дітьми та наявність хвороб.
Додамо
Повідомляють, що понад 190 тисяч японських учнів початкових і молодших класів 2020 року не відвідували школу більше ніж 30 днів. Із них приблизно 30 тисяч не ходили на заняття через побоювання заразитися COVID-19.
Нагадаємо
Із 2005 року кількість суїцидів в Україні знизилася вдвічі.