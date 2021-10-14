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В Японії зафіксували рекордну кількість дитячих самогубств

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кількість японських школярів, які наклали на себе руки, вперше перевищила 400 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За даними міністерства освіти Японії, протягом 2020 року у країні зафіксували 415 самогубств серед школярів віком від 6 до 18 років — майже на 100 осіб більше, ніж 2019 року. Також це найбільша кількість від початку відстеження (із 1974 року). 

Здебільшого причинами дитячих суїцидів в Японії стали сімейні проблеми, незадовільні оцінки, погані стосунки з іншими дітьми та наявність хвороб.

Додамо

Повідомляють, що понад 190 тисяч японських  учнів початкових і молодших класів 2020 року не відвідували школу більше ніж 30 днів. Із них приблизно 30 тисяч не ходили на заняття через побоювання заразитися COVID-19.

Нагадаємо

Із 2005 року кількість суїцидів в Україні знизилася вдвічі.

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