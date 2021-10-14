В Японии зафиксировали рекордное количество детских самоубийств
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Количество японских школьников, которые покончили с собой, впервые превысило 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным министерства образования Японии, в течение 2020 года в стране зафиксировали 415 самоубийств среди школьников в возрасте от 6 до 18 лет — почти на 100 человек больше, чем в 2019 году. Также это самое большое количество с начала отслеживания (с 1974 года).
В основном причинами детских суицидов в Японии стали семейные проблемы, неудовлетворительные оценки, плохие отношения с другими детьми и наличие болезней.
Добавим
Сообщают, что более 190 тысяч японских учеников начальных и младших классов в 2020 году не посещали школу более 30 дней. Из них примерно 30 тысяч не ходили на занятия из-за опасений заразиться COVID-19.
Напомним
С 2005 года количество суицидов в Украине снизилось вдвое.