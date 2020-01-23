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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Казахстане из-за погодных условий задерживают авиарейсы

Киев • УНН

 • 13339 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Столице Казахстана Нур-Султане в аэропорту были задержаны более 30 рейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

В Казахстане из-за погодных условий задерживают авиарейсы

"На данный момент задержаны 32 авиарейса. Сообщается, что 17 рейсов не могут прилететь в казахстанскую столицу из-за метели и снегопада", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что были отменены рейсы в Узбекистан, Россию, Польшу и Украину, а также по Казахастану.

"Самолеты, которые должны были выполнить 15 воздушных рейсов из казахстанской столицы в другие города, также не могут вылететь из-за непогоды", - добавили в СМИ.

Сообщается, что в Нур-Султане отмечается сильная метель, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

"Учитывая это невозможно обработать самолеты специальной жидкостью против обледенения, а без нее полеты в зимнее время опасны", - говорится в СМИ.

При этом сообщается, что сам аэропорт работает в обычном режиме.

Напомним, в Австралии разбился самолет, что тушил пожары, три человека погибли.

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