В Казахстане из-за погодных условий задерживают авиарейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Столице Казахстана Нур-Султане в аэропорту были задержаны более 30 рейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.
"На данный момент задержаны 32 авиарейса. Сообщается, что 17 рейсов не могут прилететь в казахстанскую столицу из-за метели и снегопада", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что были отменены рейсы в Узбекистан, Россию, Польшу и Украину, а также по Казахастану.
"Самолеты, которые должны были выполнить 15 воздушных рейсов из казахстанской столицы в другие города, также не могут вылететь из-за непогоды", - добавили в СМИ.
Сообщается, что в Нур-Султане отмечается сильная метель, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.
"Учитывая это невозможно обработать самолеты специальной жидкостью против обледенения, а без нее полеты в зимнее время опасны", - говорится в СМИ.
При этом сообщается, что сам аэропорт работает в обычном режиме.
Напомним, в Австралии разбился самолет, что тушил пожары, три человека погибли.