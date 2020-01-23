У Казахстані через погодні умови затримують авіарейси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Столиці Казахстану Нур-Султані в аеропорту було затримано більше 30 рейсів через погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на NUR.KZ.
"На даний момент затримані 32 авіарейси. Повідомляється, що 17 рейсів не можуть прилетіти в казахстанську столицю через заметіль і снігопад", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що були скасовані рейси в Узбекистан, Росію, Польщу та Україну, а також по Казахастану.
"Літаки, які повинні були виконати 15 повітряних рейсів з казахстанської столиці в інші міста, також не можуть вилетіти через негоду", - додали в ЗМІ.
Повідомляється, що в Нур-Султані відзначається сильна хуртовина, а пориви вітру досягають 20 метрів за секунду.
"Зважаючи на це неможливо обробити літаки спеціальною рідиною проти обмерзання, а без неї польоти в зимовий час небезпечні", - сказано в ЗМІ.
При цьому повідомляється, що сам аеропорт працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, в Австралії розбився літак, що тушив пожежі, троє людей загинули.