В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сотни тысяч людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны с требованием предоставить каталонском региона независимость от центрального испанского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Каталонцы 11 сентября отмечают праздник Diada, или Национальный день Каталонии. Ежегодно в этот день сепаратистское объединение ANC (Каталонские национальное собрание) организует акции за независимость региона от Мадрида. В нынешнем году, по данным ANC, в ходе улицам Барселоны приняли участие 400 тысяч человек.
Для сравнения: в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, количество участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион человек.
Победа сепаратистов на региональных выборах в Каталонии
В феврале 2021 года на региональных выборах в Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании. Одна из этих политических сил — “Левые республиканцы” — выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан Испанией, так и международным сообществом. Организация такого референдума должна обсуждаться на переговорах с Мадридом, считают в партии.
Подобные переговоры между правительством Испании и региональным правительством Каталонии должны пройти уже через несколько дней.
По мнению ряда экспертов, шансы, что премьер-министр Испании Педро Санчес согласится на проведение референдума по вопросу о предоставлении Каталонии независимости, очень малы. Однако не исключено, что Мадрид пойдет на расширение автономии региона.