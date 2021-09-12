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В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании

В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании

Киев  •  УНН

 • 16571 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сотни тысяч людей в субботу, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны с требованием предоставить каталонском региона независимость от центрального испанского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Каталонцы 11 сентября отмечают праздник Diada, или Национальный день Каталонии. Ежегодно в этот день сепаратистское объединение ANC (Каталонские национальное собрание) организует акции за независимость региона от Мадрида. В нынешнем году, по данным ANC, в ходе улицам Барселоны приняли участие 400 тысяч человек.

Для сравнения: в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, количество участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион человек.

Победа сепаратистов на региональных выборах в Каталонии

В феврале 2021 года на региональных выборах в Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании. Одна из этих политических сил — “Левые республиканцы” — выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан Испанией, так и международным сообществом. Организация такого референдума должна обсуждаться на переговорах с Мадридом, считают в партии.

Подобные переговоры между правительством Испании и региональным правительством Каталонии должны пройти уже через несколько дней.

По мнению ряда экспертов, шансы, что премьер-министр Испании Педро Санчес согласится на проведение референдума по вопросу о предоставлении Каталонии независимости, очень малы. Однако не исключено, что Мадрид пойдет на расширение автономии региона.

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