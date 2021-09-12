У Каталонії пройшли багатотисячні виступи за незалежність від Іспанії

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Каталонці 11 вересня відзначають свято Diada, або Національний день Каталонії. Щорічно в цей день сепаратистське об’єднання ANC (Каталонські національні збори) організовує акції за незалежність регіону від Мадрида. У нинішньому році, за даними ANC, в ході вулицями Барселони взяли участь 400 тисяч осіб.

Для порівняння: в роки, що передували пандемії COVID-19, кількість учасників цієї щорічної демонстрації перевищувало мільйон чоловік.

Перемога сепаратистів на регіональних виборах в Каталонії

У лютому 2021 року на регіональних виборах в Каталонії перемогу здобув блок націоналістичних партій, які виступають за самовизначення цієї північно-східної області Іспанії. Одна з цих політичних сил — “Ліві республіканці” — виступає за проведення референдуму про незалежність Каталонії, який був би визнаний як Іспанією, так і міжнародною спільнотою. Організація такого референдуму повинна обговорюватися на переговорах з Мадридом, вважають в партії.

Подібні переговори між урядом Іспанії і регіональним урядом Каталонії повинні пройти вже через кілька днів.

На думку ряду експертів, шанси, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодиться на проведення референдуму з питання про надання Каталонії незалежності, дуже малі. Однак не виключено, що Мадрид піде на розширення автономії регіону.