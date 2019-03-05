В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во вторник, 5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Напомним, по Украине во вторник, 5 марта, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 6-15 градусов выше нуля.