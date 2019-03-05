У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У вівторок, 5 березня, внаслідок відлиги, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 5 березня, внаслідок відлиги, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього тижня на українців чекає аж три магнітні бурі
Нагадаємо, по Україні у вівторок, 5 березня, очікується невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 6-15 градусів вище нуля.