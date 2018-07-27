В Карпатах заблудились двое жителей Винницкой области

"26 июля в 18:30 к спасателям Закарпатья за помощью обратились туристы из Винницкой области, которые заблудились во время прохождения туристического маршрута вблизи горы Поп Иван Мараморошский. По телефону, мужчины (1947 и 1963 рождения) сообщили спасателям, что они потеряли ориентиры и заблудились, а один из них нуждается в помощи, ведь в результате падения получил травму ребер", - говорится в сообщении.



Для поисков и оказания неотложной домедицинской помощи на место отправились работники Раховского поисково-спасательного отделения в составе 4 человек на автомобиле. Они в 20:35 нашли мужчин, предоставили им доврачебную помощь и доставили их в Раховскую центральную районную больницу.



Напомним, в Ивано-Франковской области туристка упала и получила травму во время прохождения маршрута в горах.



