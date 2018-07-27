У Карпатах заблукали двоє вінничан

"26 липня о 18:30 до рятувальників Закарпаття по допомогу звернулися туристи з Вінницької області, що заблукали під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Піп Іван Мараморошський. Телефоном, чоловіки (1947 та 1963 років народження) повідомили рятувальникам, що вони втратили орієнтири та заблукали, а один з них потребує допомоги, адже внаслідок падіння отримав травму ребер", - йдеться у повідомленні.



Для пошуків та надання невідкладної домедичної допомоги на місце вирушили працівники Рахівського пошуково-рятувального відділення у складі 4 чоловік на автомобілі. Вони о 20:35 відшукали чоловіків, надали їм долікарську допомогу та доправили їх до Рахівської центральної районної лікарні.



Нагадаємо, в Івано-Франківській області туристка впала та отримала травму під час проходження маршрутом у горах.



