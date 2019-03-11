В Карпатах высокая лавинная опасность из-за снегопада
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за снегопада и метели в понедельник, 11 марта, на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 11 марта в связи со снегопадом и метелью на высокогорье восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявляется высокая снеголавинная опасность (4 уровень), в западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ведомстве.
Кроме того, 11 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье 29-34 м/с, ночью на высокогорье Карпат значительный снег (второй уровень опасности, оранжевый).
Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 50 городов и сел.