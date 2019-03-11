У Карпатах висока лавинна небезпека через снiгопад
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через снiгопад та хуртовину у понеділок, 11 березня, на високогiр'ї східної частини Закарпатської і у горах Івано-Франківської областей очікується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 11 березня у зв’язку зi снiгопадом та хуртовиною на високогiр'ї східної частини Закарпатської і у горах Івано-Франківської областей оголошується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); у захiдних та центральних районах Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначили у відомстві.
Окрім того, 11 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг (другий рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 50 міст і сіл.