В Карпатах травмировалась туристка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время отдыха в Карпатах травмировала ногу туристка из Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел накануне утром, около 10:00.
"Поступило сообщение о том, что во время отдыха в горах в долине Явирник Яремчанского ГС травмировала нижнюю конечность гражданка 1988 года рождения, жительница города Коростень Житомирской области, отдыхавшая в составе группы туристов из 4 человек, и самостоятельно не может передвигаться", - указали в управлении.
В 13:25 горные спасатели прибыли к потерпевшей, предоставлено доврачебную помощь и на носилках ее перенесли к транспортному средству. В 16:00 потерпевшую, для оказания медицинской помощи, доставили в Яремчанскую ЦГБ, которая после осмотра от дальнейшего лечения отказалась.
Напомним, на прошлой неделе в Карпатах заблудились туристки из Германии.