У Карпатах травмувалася туристка

Інцидент стався напередодні вранці, близько 10 години.

"Поступило повідомлення про те, що під час відпочинку в горах на полонині Явірник Яремчанської МР травмувала нижню кінцівку громадянка 1988 року народження, жителька міста Коростень Житомирської області, яка відпочивала в складі групи туристів з 4 осіб, та самостійно не може пересуватись", - вказали в управлінні.

О 13:25 гірські рятувальники прибули до потерпілої, надано долікарську допомогу та на ношах перенесено до транспортного засобу. О 16:00 потерпілу, для надання медичної допомоги, доставлено до Яремчанської ЦМЛ, яка після огляду від подальшого лікування відмовилась.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах заблукали туристки з Німеччини.