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У Карпатах травмувалася туристка

У Карпатах травмувалася туристка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час відпочинку у Карпатах травмувала ногу туристка з Житомирської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався напередодні вранці, близько 10 години.

"Поступило повідомлення про те, що під час відпочинку в горах на полонині Явірник Яремчанської МР травмувала нижню кінцівку громадянка 1988 року народження, жителька міста Коростень Житомирської області, яка відпочивала в складі групи туристів з 4 осіб, та самостійно не може пересуватись", - вказали в управлінні.

О 13:25 гірські рятувальники прибули до потерпілої, надано долікарську допомогу та на ношах перенесено до транспортного засобу. О 16:00 потерпілу, для надання медичної допомоги, доставлено до Яремчанської ЦМЛ, яка після огляду від подальшого лікування відмовилась.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах заблукали туристки з Німеччини.

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