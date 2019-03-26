В Карпатах существует опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во вторник, 26 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 26 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.
Напомним, на большей части территории Украины во вторник, 26 марта, дождь, местами с мокрым снегом.