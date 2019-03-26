Сьогодні по Україні невеликий дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На більшій частині території України у вівторок, 26 березня, невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"26 березня на більшій частині території України невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом", - вказали синоптики.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, у південній частині та на Закарпатті подекуди 10-13°.
Нагадаємо, українців попередили про можливі перепади настрою через погоду.