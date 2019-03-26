Сегодня по Украине небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На большей части территории Украины во вторник, 26 марта, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"26 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом", - указали синоптики.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 4-9° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 10-13°.
Напомним, украинцев предупредили о возможных перепады настроения из-за погоды.