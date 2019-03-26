Сегодня по Украине небольшой дождь

"26 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом", - указали синоптики.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 4-9° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 10-13°.

Напомним, украинцев предупредили о возможных перепады настроения из-за погоды.