У Карпатах існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У вівторок, 26 березня, у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областях зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 26 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областях зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.
Нагадаємо, на більшій частині території України у вівторок, 26 березня, невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.